Про це президент України заявив під час зустрічі з журналістами, що відбулася після переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає 24 Канал.

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Що сказав президент про вступ в НАТО "частинами"

Володимир Зеленський наголосив, що Україна з країнами-членами НАТО не обговорює питання, чи можливе отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території. Однак президент вважає, що подібні вкиди в медіа не випадкові.

Зокрема, український лідер не виключив, що "такі думки у деяких партнерів можуть бути".

Тому напряму вони не комунікують це зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що на всіх переговорах зараз Україна порушує питання гарантій безпеки.

"Найкраще – це НАТО. Під час війни – запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери – що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", – додав президент.

На питання про те, чи може початися розмова про частковий вступ до НАТО без окупованих територій, Зеленський сказав, що який би шлях не був в України, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде.

Водночас Зеленський наголосив, що наголошує на запрошенні тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах.

І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась,

– пояснив президент.

Водночас, за словами українського лідера, який вступ, як він буде відбуватись, скільки – це наступний крок, і він уже повністю полягає у дипломатії. Але можуть бути різні формати.