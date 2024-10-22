Об этом президент Украины заявил во время встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает 24 Канал.

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Что сказал президент о вступлении в НАТО "частями"

Владимир Зеленский отметил, что Украина со странами-членами НАТО не обсуждает вопрос, возможно ли получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории. Однако президент считает, что подобные вбросы в медиа не случайны.

В частности, украинский лидер не исключил, что "такие мысли у некоторых партнеров могут быть".

Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, понятно, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что на всех переговорах сейчас Украина поднимает вопрос гарантий безопасности.

"Лучшее – это НАТО. Во время войны – приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры – что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", – добавил президент.

На вопрос о том, может ли начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский сказал, что какой бы путь ни был у Украины, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет.

В то же время Зеленский отметил, что отмечает приглашение потому, что оно дается стране в международно признанных границах.

И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась,

– пояснил президент.

В то же время, по словам украинского лидера, какое вступление, как он будет происходить, сколько – это следующий шаг, и он уже полностью заключается в дипломатии. Но могут быть разные форматы.