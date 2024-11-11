Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Заметим, об угрозе со стороны Ирана, с целью мести, уже сообщали ранее.

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Иран отрицает причастность к покушению на Трампа

Министерство юстиции США привело судебные документы, согласно которым в сентябре иранские чиновники попросили Фархада Шакери, гражданина Афганистана, проживающего в Тегеране, сосредоточиться на слежке и в конце концов убить Трампа.

Министерство иностранных дел Ирана в свою очередь назвало подобные заявления "полностью безосновательными", ведомство отрицает их. Там отметили, что также "в прошлом выдвигались подобные обвинения", которые Иран "решительно отрицал".

Как пишет CNN, иранское ведомство уверяет, что такая риторика может свидетельствовать о "злонамеренном заговоре", направленную на дальнейшее осложнение и обострение проблем, которые и так существуют между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, по данным американского Минюста, в схеме по покушению участвовали также двое американцев: Карлайл Ривер и Джонатан Лоудголт, которые выполняли задачи по наблюдению и убийства критиков иранского правительства.

В уголовной жалобе, поданной в федеральный суд в Нью-Йорке, утверждается, что неназванный чиновник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана дал указание своему контакту разработать план слежки и убийства Трампа.