Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN. Зауважимо, про загрозу з боку Ірану, з метою помсти, вже повідомляли раніше.

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Іран заперечує причетність до замаху на Трампа

Міністерство юстиції США навело судові документи, згідно з якими у вересні іранські чиновники попросили Фархада Шакері, громадянина Афганістану, який проживає в Тегерані, зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа.

Міністерство закордонних справ Ірану своєю чергою назвало подібні заяви "повністю безпідставними", відомство заперечило їх. Там наголосили, що також "в минулому висувались подібні звинувачення ", які Іран "рішуче заперечував".

Як пише CNN, іранське відомство запевняє, що така риторика може свідчити про "Зловмисну змову", спрямовану на подальше ускладнення та загострення проблем, які й так існують між Вашингтоном та Тегераном.

Нагадаємо, за даними американського Мін'юсту, у схемі щодо замаху брали участь також двоє американців: Карлайл Рівер та Джонатан Лоудголт, які виконували завдання щодо спостереження та вбивства критиків іранського уряду.

У кримінальній скарзі, поданій до федерального суду в Нью-Йорку, стверджується, що неназваний чиновник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану дав вказівку своєму контакту розробити план стеження та вбивства Трампа.