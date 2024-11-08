Головним фігурантом цієї справи є 51-річний Фархад Шакері, уродженець Ірану, який організував групу для здійснення нападів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Міністерство юстиції США.

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У схемі брали участь також двоє американців: Карлайл Рівер та Джонатан Лоудголт, які виконували завдання щодо спостереження та вбивства критиків іранського уряду.

Шакері, агент Ірану, зібрав мережу злочинців для здійснення цієї операції. Йому було доручено слідкувати за кількома американськими громадянами, серед яких і Дональд Трамп, та виконати ряд інших нападів, у тому числі за гроші. Рівер і Лоудголт під час завдань неодноразово фіксували свої дії, робили фотографії та координували свої кроки з Шакері, який їх інструктував.

Зверніть увагу! Мін’юст заявив, що зусилля Ірану на території США для виконання злочинів на вищому рівні не будуть прощатися, і країна вживатиме всіх заходів для того, щоб притягнути винних до відповідальності.

Окрім цього, Іран активно використовує своїх агентів для організації нападів на американців як форму помсти за вбивство генерала Касема Сулеймані у 2020 році, і це лише одна з численних спроб розправи з його ворогами за кордоном.

Зараз Шакері перебуває на волі, ховаючись в Ірані, а Рівер і Лоудголт затримані. Їхні дії вже призвели до серйозної загрози, що ставить під сумнів безпеку американців на території країни.

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