Після замаху на Трампа рейтинги кандидатів суттєво зміняться. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що політтехнологи Трампа тепер можуть бути спокійними.

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Як замах позначиться на виборчій кампанії

Все міжнародна преса вийшла з повідомленнями про ситуацію з Трампом. З приводу цього висловилися республіканці, демократи, всі європейські лідери.

Зараз політтехнологам Трампа не треба думати, що такого екстраординарного зробити, щоб підтримати рейтинги на тому рівні, на якому вони є зараз. А вони досить високі,

– зауважив Валерій Клочок.

З іміджевого погляду політик перебуває у вигідному становищі, а політичних балів додала його реакція на постріл. Тепер Трампа сприйматимуть як героя, який рятує Сполучені Штати.

На цей інцидент навіть змушений був відреагувати його опонент Джо Байден. Він написав, що співчуває та є занепокоєним, бо насильству не може бути місця у світі.

"Лідери всього світу були вимушені висловлювати свою позицію, а засудити Трампа за будь-які його вислови тепер ніхто не може. Фото, де він в крові, на фоні американського прапора, підіймає вгору руки – це дуже красномовно. Мені здається, виборча кампанія вже зроблена", – сказав Клочок.

Чи міг замах бути інсценуванням

Зараз з'являється дедалі більше деталей та запитань. Наприклад, складно уявити, як найманий вбивця, професійний кілер міг не влучити з такої близької відстані. За повідомленнями Секретної служби США мовилось про 130 метрів.

Тепер слідчі мають встановити всі деталі, але для внутрішньої американської аудиторії подію очевидно трактують як замах.

Красномовною є заява конгресмена-республіканця Майка Коллінза, який прямо звинуватив Джозефа Байдена в тому, що той дав наказ вбити Трампа. Тепер конгресмен вимагає від окружного прокурора висунути офіційні звинувачення,

– розповів Клочок.

Тим часом Трамп уже прилетів до Нью-Джерсі. Він виглядає здоровим та заявив, що наступного дня буде на з'їзді республіканців, де його висуватимуть кандидатом у президенти. Його рейтинги зростають.

Проте варто звернути увагу на одну серйозну загрозу, яка вже зараз виникає в американському суспільстві. Там з'являються активні підбурювачі з боку республіканців, які також вірять у нібито причетність Байдена до замаху. Ба більше, вони готові брати до рук зброю та йти в Білий дім, щоб захищати свого кандидата.