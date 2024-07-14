Він наголосив, що такому насильству немає виправдань. Також Зеленський побажав Трампу швидкого одужання.
До теми Замах на Трампа: правоохоронцям вдалося встановити особу стрільця, – ЗМІ
Зеленський прокоментував замах на Трампа
З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати,
– написав Зеленський у мережі.
Президенту України висловив радість щодо того, що Дональд Трамп нині перебуває в безпеці. Зеленський побажав колишньому президенту США швидкого одужання, а також висловив співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу.
"Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", – резюмував Зеленський.
Замах на Трампа: головне
- У Дональда Трампа під час виступу в Пенсильванії стріляли. Кандидат в президенти США виступав з промовою, коли пролунали постріли.
- Трамп отримав легке вогнепальне поранення – пошкоджене вухо. На опублікованих у мережі кадрах видно, як кандидата в президенти США виводять з закривавленим вухом.
- Політик доволі швидко прокоментував інцидент. За словами Трампа, загинув один глядач мітингу, ще двоє – отримали серйозні поранення. У мережі пишуть, що ліквідували також і того, хто стріляв у Трампа.
- "Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча", – прокоментував Трамп замах на себе.
- Як пишуть у ЗМІ, у Трампа стріляв нібито 20-річний Томас Метью Крукс. Він був на даху однієї з будівель на відстані близько 120 метрів від сцени, на якій виступав кандидат у президенти США.