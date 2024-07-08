Про це президент України розповів на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає 24 Канал.

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Український легіон в Польщі

Володимир Зеленський вказав, що у новій безпековій угоді зафіксовано формування та підготовку на території Польщі Українського легіону – нового добровольчого військового підрозділу.

Ми маємо позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади і саме на основі такого досвіду ми дамо можливість громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві чи інших країнах ЄС добровільно приєднатися до оборони України,

– вказав президент.

Український легіон проходитиме тренування у Польщі і буде оснащений партнерами. Повідомляється, що кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із ЗСУ.

До слова, під час спільної пресконференції Володимир Зеленський також повідомив, що Україна скликає Радбез ООН через російський удар по дитячій лікарні "Охматдит". Глава держави наголосив, що є чіткі докази, що удар по лікарні "Охматдит" росіяни здійснили цілеспрямовано.