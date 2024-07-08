Об этом президент Украины рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг давит на Макеевку и зашел в Нью-Йорк: как изменилась линия фронта за неделю

Украинский легион в Польше

Владимир Зеленский указал, что в новом соглашении по безопасности зафиксировано формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона – нового добровольческого военного подразделения.

Мы имеем положительный опыт украинско-польско-литовской бригады и именно на основе такого опыта мы дадим возможность гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве или других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины,

– указал президент.

Украинский легион будет проходить тренировки в Польше и будет оснащен партнерами. Сообщается, что каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ.

К слову, во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский также сообщил, что Украина созывает Совбез ООН из-за российского удара по детской больнице "Охматдет". Глава государства подчеркнул, что есть четкие доказательства, что удар по больнице "Охматдет" россияне осуществили целенаправленно.