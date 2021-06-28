Як повідомила так звана глава окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко, роботу дитячих садків в Ялті відновлять не раніше 1 липня.

Важливо Засипані камінням і брудом: під окупованою Ялтою будинки повністю пішли під воду

Щодо дитячих садків – ми ухвалили рішення про те, що відкриття всіх дошкільних навчальних закладів тільки з четверга,

– сказала Павленко.

Інших подробиць окупанти наразі не повідомляють.

Негода в Ялті: головне

В окупований Росією Крим прийшли сильні зливи, через які вийшла з берегів річка Водоспадна. Надмірні опади спричинили повінь, за 6 годин випала місячна норма дощу.

Через це 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.

Раніше ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.