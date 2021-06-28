Як повідомила так звана глава окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко, роботу дитячих садків в Ялті відновлять не раніше 1 липня.
Важливо Засипані камінням і брудом: під окупованою Ялтою будинки повністю пішли під воду
Щодо дитячих садків – ми ухвалили рішення про те, що відкриття всіх дошкільних навчальних закладів тільки з четверга,
– сказала Павленко.
Інших подробиць окупанти наразі не повідомляють.
Негода в Ялті: головне
- В окупований Росією Крим прийшли сильні зливи, через які вийшла з берегів річка Водоспадна. Надмірні опади спричинили повінь, за 6 годин випала місячна норма дощу.
- Через це 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.
- Раніше ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.