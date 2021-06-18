Зокрема мовиться про фінансову підтримку. Про це Аксьонов заявив російським виданням.

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За його словами, ситуація настільки неконтрольована, що в деяких будинках досі вода сягає поясу.

Ситуація катастрофічна в багатьох будинках. Після того, як визначать розмір шкоди, доповідатиму особисто главі держави Володимиру Володимировичу. Проситимемо, скоріш за все, фінансової допомоги,

– сказав так званий "глава півострова".

Він наголосив, що порядок звернення про компенсації влади щодо житлового майна і транспорту обіцяють опублікувати до вечора 18 червня.

"На жаль, щодо транспорту в федеральному законі ще немає чіткого розуміння. Але ми обговорюємо, зокрема з Решетниковим (міністр економічного розвитку Росії – 24 канал). Нам сприятимуть в формуванні нормативних актів", – додав Аксьонов.

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