Указ про надзвичайну ситуацію підписав так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. Перед тим діяв режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня реагування.

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Крим затоплює

Зливи затопили частину вулиць у Євпаторії. Російські ЗМІ пишуть, що через рясні дощі вийшла з берегів річка Мелек-Чесмі, а центр міста перетворився на маленьку "Венецію".

У Ялті за 6 годин випала місячна норма опадів. Доз заливає автівки.

У Керчі люди долають затоплені вулиці, як можуть. Залазять на паркани або пробираються крізь воду або ж пливуть.

В окупаційному гідрометцентрі повідомили, що рівень води в річках 18 червня може піднятися на 0,5 – 1,5 метра. У деяких округах навіть є загроза сходження селів.

Людей евакуюють

Через негоду люди змушені покидати свої помешкання. Рятувальники евакуювали із зон підтоплення в Криму 1 387 людей. Серед них 238 дітей. Літніх людей несуть рятувальники.

Загалом затопило понад 200 будинків.

Зверніть увагу! Сильні зливи накрили Крим 17 червня. Унаслідок цього й утворився потоп. Очевидно, що стихії посприяли проблеми з водовідведенням.