Указ о чрезвычайной ситуации подписал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. Перед тем действовал режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня реагирования.
Кстати Вплавь за Аксеновым: оккупантам в затопленной Керчи не хватило лодки – курьезное видео
Крым затапливает
- Ливни затопили часть улиц в Евпатории. Российские СМИ пишут, что из-за обильных дождей вышла из берегов река Мелек-Чесме, а центр города превратился в маленькую "Венецию".
- В Ялте за 6 часов выпала месячная норма осадков. Дождь заливает автомобили.
- В Керчи люди преодолевают затопленные улицы, как могут. Залезают на заборы или пробираются сквозь воду или плывут.
В оккупационному гидрометцентре сообщили, что уровень воды в реках 18 июня может подняться на 0,5 – 1,5 метра. В некоторых округах даже угроза схода сел.
Людей эвакуируют
Из-за непогоды люди вынуждены покидать свои дома. Спасатели эвакуировали из зон подтопления в Крыму 1 387 человек. Среди них 238 детей. Пожилых людей несут спасатели.
В общем затопило более 200 домов.