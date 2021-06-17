Оккупанты без лодки

Глава пророссийской власти Крыма Сергей Аксенов вместе с другими оккупантами плыли по улицам Керчи на лодке. Однако похоже, что места на всех не хватило.

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На видео видно, как трое работников так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций" плывут за лодкой оккупантов. В то время "чиновники" осматривают затопленные улицы. Это выглядит очень забавно, поскольку не ясно, какие именно служебные обязанности выполняли спасатели. Может так они хотели измерить глубину потопа, а может пытались догнать оккупантов, чтобы выгнать их с лодки.

Заметим, что это видео оккупанты даже показали на местном телевидении.

Кстати, на ролике слышно, как оккупанты говорят, что ничего не могут сделать с затопленными улицами. Прозвучало предложение выкопать дамбу.

Смотрите курьезное видео с оккупантами в Керчи:

Керчь затопил сильный дождь

Как пишет Kerch.FM, ливень длился всю ночь 17 июня. За это время улицы города превратились в каналы. Больше всего пострадал центр Керчи. Он почти полностью отрезан от железнодорожной станции "Аршинцево".

Дождь поломал деревья и затопил первый этаж местной больницы. По улицам города плавали мусорные баки и даже киоски.

Несмотря на воду общественный транспорт продолжал курсировать. Пассажиры стояли в воде, кое-кто вставал на перила, чтобы не намочиться.

На видео видно, что уровень воды достигал крыши автомобилей.

Смотрите видео последствий сильной непогоды в Керчи:

Улицы Керчи превратились в реки: видео

Это задница, народ, – местные жители

Потоп был настолько сильным, что поплыл даже ортопедический салон. Здание просто передвигалось в воде, по дороге врезаясь в столбы и автомобили.

Все, поплыл. Бедный автомобиль. А там еще и наш где-то, неизвестно уже где. Это просто задница, народ,

– сказала автор видео.

В Керчи плывет салон: шокирующее видео

Последствия непогоды

в результате непогоды затопило более 200 домов;

центр города и больницы остались без света;

река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Заметим, за ночь в Керчи выпало 1,5 месячной нормы осадков.

На фото из соцсетей видно комнаты домов, пол которых находится полностью в воде.

Керчь страдает от непогоды: видео

Как люди ехали в транспорте: видео