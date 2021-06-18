В частности речь идет о финансовой поддержке. Об этом Аксенов заявил российским изданиям.

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По его словам, ситуация настолько неконтролируемая, что в некоторых домах до сих пор вода достигает пояса.

Ситуация катастрофическая во многих домах. После того, как определят размер ущерба, буду докладывать лично главе государства Владимиру Владимировичу. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи,

– сказал так называемый "глава полуострова".

Он подчеркнул, что порядок обращения о компенсациях власти в отношении жилого имущества и транспорта обещают опубликовать до вечера 18 июня.

"К сожалению, по транспорту в федеральном законе еще нет четкого понимания. Но мы обсуждаем, в частности с Решетниковым (министр экономического развития России – 24 канал). Нам будут способствовать в формировании нормативных актов", – добавил Аксенов.

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