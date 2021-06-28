Как сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, работу детских садов в Ялте возобновят не ранее 1 июля.

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Насчет детских садов – мы приняли решение о том, что открытие всех дошкольных учебных заведений только с четверга,
– сказала Павленко.

Других подробностей оккупанты пока не сообщают.

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