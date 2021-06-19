Травмы получили 18 человек, из них 2 госпитализированы. Один человек погиб, он случайно упал в воду и ударился головой. Еще одна женщина пропала без вести.

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Большая вода поспособствовала тому, что из берегов вышла местная река Водопадная. Она и затопила центральные улицы, подземные переходы.

Оккупанты могли повлечь нарушение экологии

Жители Ялты остались без питьевой воды и света, а лиц из наиболее пострадавших регионов обещают эвакуировать оккупационные власти.

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Оккупанты хотят эвакуировать пострадавших / Фото ТАСС

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко считает, ответственность за жертв непогоды несут оккупанты.

Тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч людей из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их нужд – сопровождались масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов. Все это привело к нарушению экологического баланса.

В Ялте из-за наводнения зафиксировали почти 20 пострадавших: смотрите видео