Как сказала глава так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко, травмы от непогоды получили 18 человек.
Важно Ситуация сложная: оккупационные власти готовятся эвакуировать людей из затопленной Ялты
Последствия непогоды в оккупированном Крыму
В целом оккупационная власть сообщила:
- о 101 подтопленном доме (из 43 откачали воду);
- 7 211 абонентов остались без электроэнергии;
- 608 человек удалось эвакуировать;
- 235 абонентов отключили от газоснабжения.
В результате чрезвычайной ситуации получили травмы 18 человек. Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший и еще 1 женщина пропала без вести,
– отметила Павленко.
Также глава "администрации" оккупированной Ялты дополнила пост фотографиями. На них видно, что от ялтинской набережной почти ничего не осталось, а пляжи разрушены.
Крым в плену непогоды: главное
- Несколько дней оккупированный Россией Крым страдал от сильных ливней. Из-за огромного количества воды из берегов вышла река Водопадная.
- Из-за сильных ливней в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Затопило сотни домов. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.
Последствия непогоды в Ялте / Фото Янины Павленко