Як сказала глава так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко, травми від негоди отримали 18 осіб.
Важливо Ситуація складна: окупаційна влада готується евакуйовувати людей із затопленої Ялти
Наслідки негоди в окупованому Криму
Загалом окупаційна влада повідомила про:
- 101 підтоплений будинок (з 43 відкачали воду;
- 7 211 абонентів залишилися без електроенергії;
- 608 людей вдалося евакуювати;
- 235 абонентів відключили від газопостачання.
Внаслідок надзвичайної ситуації отримали травми 18 осіб. З них 2 госпіталізовані, 1 потерпілий прооперований. 1 загиблий та ще 1 жінка зникла безвісти,
– зазначила Павленко.
Також глава "адміністрації" окупованої Ялти доповнила пост світлинами. На них видно, що від ялтинської набережної майже нічого не залишилося, а пляжі вщент зруйновані.
Крим у полоні негоди: головне
- Кілька днів окупований Росією Крим потерпав від сильних злив. Через величезну кількість води з берегів вийшла річка Водоспадна.
- Через сильні зливи у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Затопило сотні будинків. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.
Наслідки негоди в Ялті / Фото Яніни Павленко