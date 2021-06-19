Як сказала глава так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко, травми від негоди отримали 18 осіб.

Важливо Ситуація складна: окупаційна влада готується евакуйовувати людей із затопленої Ялти

Наслідки негоди в окупованому Криму

Загалом окупаційна влада повідомила про:

  • 101 підтоплений будинок (з 43 відкачали воду;
  • 7 211 абонентів залишилися без електроенергії;
  • 608 людей вдалося евакуювати;
  • 235 абонентів відключили від газопостачання.

Внаслідок надзвичайної ситуації отримали травми 18 осіб. З них 2 госпіталізовані, 1 потерпілий прооперований. 1 загиблий та ще 1 жінка зникла безвісти,
– зазначила Павленко.

Також глава "адміністрації" окупованої Ялти доповнила пост світлинами. На них видно, що від ялтинської набережної майже нічого не залишилося, а пляжі вщент зруйновані. 

Крим у полоні негоди: головне

Наслідки негоди в Ялті / Фото Яніни Павленко

 