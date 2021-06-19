Як сказала очільниця так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко, обстановка після потопу досить складна.

Важливо Не привід для жартів і зловтіхи, шкода людей, – Аваков про повінь в окупованому Криму

Станом на ранок 19 червня вода все ще не пішла із затоплених районів. Співробітники МНС Росії та адміністрації окупантів обходять будинки.

Якщо буде потрібно – будемо евакуювати людей,

– написала Павленко.

Які наслідки негоди

За даними Павленко, повінь спричинила:

розмиття вулиць,

підтоплення будинків,

обвалення грунту,

пошкодження стіни одного з приватних будинків.

Що цьому передувало