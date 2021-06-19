Як сказала очільниця так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко, обстановка після потопу досить складна.
Важливо Не привід для жартів і зловтіхи, шкода людей, – Аваков про повінь в окупованому Криму
Станом на ранок 19 червня вода все ще не пішла із затоплених районів. Співробітники МНС Росії та адміністрації окупантів обходять будинки.
Якщо буде потрібно – будемо евакуювати людей,
– написала Павленко.
Які наслідки негоди
За даними Павленко, повінь спричинила:
- розмиття вулиць,
- підтоплення будинків,
- обвалення грунту,
- пошкодження стіни одного з приватних будинків.
Що цьому передувало
- В окупований Росією Крим прийшли сильні зливи, через які вийшла з берегів річка Водоспадна. Постраждали щонайменше 8 осіб.
- За інформацією ЗМІ окупантів, під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.
- Через сильні зливи у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Затопило сотні будинків. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових