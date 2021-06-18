За інформацією ЗМІ окупантів, під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.

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Яка ситуація у Ялті

За добу в Ялті випало 3 місячні норми опадів – понад 135 міліметра. Окупаційна влада заявила, що таке стається вперше за останні 100 років.

Всього лише за 6 годин у місті випала місячна норма опадів – 42 міліметри. Річки вийшли з берегів, центр затоплений, а опади не припиняються.

Окупанти вже оголосили режим надзвичайної ситуації, наразі триває евакуація жителів. На вулицях розгорнули пункти обігріву.

В'їзд в Ялту закрили, зупинили рух тролейбусів. Водночас туристів закликають відмовитися від походів в гори та ліси, а також до моря.

За попередньою інформацією, через аномальні зливи та підтоплення в Ялті постраждали щонайменше 8 місцевих жителів.

Дощі в Ялті наробили лиха / Фото "РИА Новости"

Потерпілих у Керчі забирають човнами

У Керчі швидка допомога добирається до потерпілих на надувних човнах, медикам допомагають рятувальників. Люди допомагають привозити лікарів та забирати хворих. Їх вивозять на суху дорогу й вже там передають у карети швидкої.

Що відбувається у Керчі: дивіться відео