По информации СМИ оккупантов, во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его унесло потоком дождевой воды.

К теме Юг Украины страдает от ливней и шквального ветра: шокирующие последствия непогоды – видео

Какова ситуация в Ялте

За сутки в Ялте выпало 3 месячные нормы осадков – более 135 миллиметров. Оккупационные власти заявили, что т акое происходит впервые за последние 100 лет.

Всего лишь за 6 часов в городе выпала месячная норма осадков – 42 миллиметра. Реки вышли из берегов, центр затоплен, а осадки не прекращаются.

Оккупанты уже объявили режим чрезвычайной ситуации, сейчас идет эвакуация жителей. На улицах развернули пункты обогрева.

Въезд в Ялту закрыли, остановили движение троллейбусов. В то же время туристов призывают отказаться от походов в горы и леса, а также к морю.

По предварительной информации, из-за аномальных ливней и подтопления в Ялте пострадали по меньшей мере 8 местных жителей.

Дожди в Ялте наделали беды / Фото "РИА Новости"

Пострадавших в Керчи забирают лодками

В Керчи скорая помощь добирается до пострадавших на надувных лодках, медикам помогают спасатели. Люди помогают привозить врачей и забирать больных. Их вывозят на сухую дорогу и уже там передают в кареты скорой.

Что происходит в Керчи: смотрите видео