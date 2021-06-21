Эти дома засыпало камнями и грязью. Под водой остался также транспорт, сообщают оккупационные СМИ.

Кстати Наводнение в Ялте: количество пострадавших значительно возросло

Кроме того, пострадало газо-, энерго– и водоснабжение. Из Ялты эвакуировали около 1 400 человек. Для других организовали доставку питьевой воды.

Надвигаются новые ливни

В оккупированном Крыму снова объявили штормовое предупреждение. На полуостров идут новые ливни. Кстати, закрыли пляжи Крыма и Севастополя, которые охватило наводнение.

Непогода в Крыму: что нужно знать