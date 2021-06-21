Ці будинки засипало камінням та брудом. Під водою залишився також транспорт, повідомляють окупаційні ЗМІ.
До речі Повінь у Ялті: кількість постраждалих значно зросла
Крім того, постраждало газо-, енерго- та водопостачання. З Ялти евакуювали близько 1 400 людей. Для інших організували доставку питної води.
Насуваються нові зливи
В окупованому Криму знову оголосили штормове попередження. На півострів сунуть нові зливи. До речі, закрили пляжі Криму та Севастополя, які охопила повінь.
Негода в Криму: що треба знати
- В Криму пройшли сильні зливи. Через це півострів затопило.
- Крім того, річка Водоспадна вийшла з берегів, надмірні опади спричинили повінь.
- Лише за 6 годин зливи випала місячна норма дощу.
- 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації. У місто заборонили в'їзд, а жителям не можна було виходити на вулицю.
- Для долання наслідки дощів, залучили військових.
- Під час зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води. Крім того, щонайменше 43 людини постраждали.
- Окрім Ялти, затопило й вулиці Керчі.