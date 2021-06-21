Ці будинки засипало камінням та брудом. Під водою залишився також транспорт, повідомляють окупаційні ЗМІ.

До речі Повінь у Ялті: кількість постраждалих значно зросла

Крім того, постраждало газо-, енерго- та водопостачання. З Ялти евакуювали близько 1 400 людей. Для інших організували доставку питної води.

Насуваються нові зливи

В окупованому Криму знову оголосили штормове попередження. На півострів сунуть нові зливи. До речі, закрили пляжі Криму та Севастополя, які охопила повінь.

Негода в Криму: що треба знати