Так, 6 людей довелось госпіталізувати. Інші лікуються вдома. Про це повідомила окупаційна влада.

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Що було раніше

Раніше інформували про 24 постраждалих від негоди. До речі, близько 600 людей евакуювали з Ялти.

Окупаційні ЗМІ писали, що під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.

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