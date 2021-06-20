За даними російських ЗМІ, внаслідок негоди в Ялті постраждали вже 24 людини.

Важливо Масова евакуація, зруйновані пляжі та загиблі: негода в Криму наробила лиха – фото

Станом на 20 червня окупанти заявили 1 загиблого та 2 зниклих безвісти.

Наслідки негоди в окупованому Криму

Загалом окупаційна влада повідомила про:

101 підтоплений будинок;

7 211 абонентів залишилися без електроенергії;

235 абонентів відключили від газопостачання.

Також окупаційна вдала евакуювала із затопленої Ялти понад 600 людей, з них 50 – діти. Майже 100 осіб доправили у пункти тимчасового розміщення.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ окупантів, під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.

Зауважимо, що раніше ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.

Що відомо про негоду в Ялті