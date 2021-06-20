За даними російських ЗМІ, внаслідок негоди в Ялті постраждали вже 24 людини.
Важливо Масова евакуація, зруйновані пляжі та загиблі: негода в Криму наробила лиха – фото
Станом на 20 червня окупанти заявили 1 загиблого та 2 зниклих безвісти.
Наслідки негоди в окупованому Криму
Загалом окупаційна влада повідомила про:
- 101 підтоплений будинок;
- 7 211 абонентів залишилися без електроенергії;
- 235 абонентів відключили від газопостачання.
Також окупаційна вдала евакуювала із затопленої Ялти понад 600 людей, з них 50 – діти. Майже 100 осіб доправили у пункти тимчасового розміщення.
Зауважимо, що раніше ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.
Що відомо про негоду в Ялті
- В окупований Росією Крим прийшли сильні зливи, через які вийшла з берегів річка Водоспадна. Надмірні опади спричинили повінь, за 6 годин випала місячна норма дощу.
- Через це 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації.
- Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.