По данным российских СМИ, в результате непогоды в Ялте пострадали уже 24 человека.

Важно Массовая эвакуация, разрушенные пляжи и погибшие: непогода в Крыму наделала бед – фото

По состоянию на 20 июня оккупанты заявили 1 погибшего и 2 пропавших без вести.

Последствия непогоды в оккупированном Крыму

В целом оккупационная власть сообщила о:

101 подтопленный дом;

7 211 абонентов остались без электроэнергии;

235 абонентов отключили от газоснабжения.

Также оккупационные власти эвакуировали из затопленной Ялты более 600 человек, из них 50 – дети. Почти 100 человек доставили в пункты временного размещения.

Обратите внимание! По информации СМИ оккупантов, во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его унесло потоком дождевой воды.

Заметим, что ранее главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.

Что известно о непогоде в Ялте