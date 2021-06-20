По данным российских СМИ, в результате непогоды в Ялте пострадали уже 24 человека.
Важно Массовая эвакуация, разрушенные пляжи и погибшие: непогода в Крыму наделала бед – фото
По состоянию на 20 июня оккупанты заявили 1 погибшего и 2 пропавших без вести.
Последствия непогоды в оккупированном Крыму
В целом оккупационная власть сообщила о:
- 101 подтопленный дом;
- 7 211 абонентов остались без электроэнергии;
- 235 абонентов отключили от газоснабжения.
Также оккупационные власти эвакуировали из затопленной Ялты более 600 человек, из них 50 – дети. Почти 100 человек доставили в пункты временного размещения.
Заметим, что ранее главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.
Что известно о непогоде в Ялте
- В оккупированный Россией Крым пришли сильные ливни, из-за которых вышла из берегов река Водопадная. Чрезмерные осадки вызвали наводнение, за 6 часов выпала месячная норма дождя.
- Из-за этого 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации.
- Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу. Для того чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.