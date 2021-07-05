Негода в місті лютувала ще з 4 червня. Попередньо відомо, що вона повалила 34 дерева.

До теми Повсюди виють сирени: російське Сочі затопило, влада готується до евакуації людей

У Сочі лютує вітер та злива одночано: є жертви

На вулиці Фрунзе в Адлерському районі при падінні дерева загинула одна людина, постраждали двоє. Один з постраждалих доставлено з травмами до лікарні, другий від госпіталізації відмовився,

– розповіли в адміністрації міста.

Також повідимили, що протягом найближчої доби, 5 липня, метеорологи прогнозують сильний вітер, опади і підйом рівня річок.

Негода наробила лиха

Видання Mash пише, що Сочі пливе і летить одночасно. Адже ураганний вітер зносить все, що погано прилаштовано, решта заливає вода.

Всі пляжі та національний парк закриті, екскурсії не проводяться, купання заборонено,

– пише видання.

Ба більше, рятувальники вже готові до евакуації, проте влада вважає, що про це поки рано говорити. Однак гідрометцентр обіцяє, що вода підніматиметься до кінця дня.

Рівень води у річках дуже піднявся, особливо у Хероті та Мацесті. На кожній з річок чергують рятувальники, які в разі необхідності готові евакуювати жителів.

У Сочі випала місячна норма опадів

Російське видання пише, що місячна норма опадів випала місті в ніч з 4 на 5 липня. Зокрема на узбережжі 46 – 98 міліметрів, в передгірській зоні 96 – 158 міліметрів, в Червоній Поляні 41 міліметр, і відповідно в горах – 37 – 46 міліметрів.

Також паводком води змило в море прогулянкові катамарани.

Ба більше, сильно затопило житло людей.

Що відомо про негоду в Сочі