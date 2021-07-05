Непогода в городе свирепствовала еще с 4 июня. Предварительно известно, что она повалила 34 дерева.

К теме Повсюду воют сирены: российское Сочи затопило, власти готовятся к эвакуации людей

В Сочи свирепствует ветер и ливень: есть жертвы

На улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался,

– рассказали в администрации города.

Также сообщили, что в течение ближайших суток, 5 июля, метеорологи прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек.

Непогода наделала бед

Издание Mash пишет, что Сочи плывет и летит одновременно. Ведь ураганный ветер сносит все, что плохо пристроено, остальное заливает вода.

Все пляжи и национальный парк закрыты, экскурсии не проводятся, купание запрещено,

– пишет издание.

Более того, спасатели уже готовы к эвакуации, однако власти считают, что об этом пока рано говорить. Однако Гидрометцентр обещает, что вода будет подниматься до конца дня.

Уровень воды в реках очень поднялся, особенно в реках Хорота и Мацеста. На каждой из 20 рек сейчас дежурят спасатели, которые в случае необходимости готовы эвакуировать жителей.

В Сочи выпала месячная норма осадков

Российское издание пишет, что месячная норма осадков выпала в ночь с 4 на 5 июля. В частности на побережье 46 – 98 миллиметров, в предгорной зоне 96 – 158 миллиметров, в Красной Поляне 41 миллиметр, и соответственно в горах – 37 – 46 миллиметров.

Также паводком воды смыло в море прогулочные катамараны.

Более того, сильно затопило жилище людей.

Что известно о непогоде в Сочи