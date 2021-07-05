У місті увімкнули сирени. Місцевих жителів попереджують про можливі підтоплення. У багатьох районах чергують рятувальники.

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Місцеві рятувальні служби попередили, що упродовж 4 – 5 липня у місті триватимуть сильні зливи. Окрім того, прогнозують град та шквальні вітри. Над морем також формується смерч.

Людей просять підготувати документи та зібрати найнеобхідніші речі на випадок евакуації. Місцевим жителям також рекомендують не легковажити і дотримуватися усіх правил безпеки.

В Адлерівському районі вітер повалив дерева. Жертвою надзвичайної ситуації стала щонайменше одна людина. Окрім того, відомо про 2 постраждалих.

Рятувальники розповіли, що негода знеструмила декілька населених пунктів поблизу Сочі.

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