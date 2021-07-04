Вогонь охопив ліси у гірському регіоні на сході Кіпру. Довелося вже евакуювати щонайменше 7 сіл.
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Масштабна лісова пожежа на Кіпрі: що відбувається
Як заявив міністр охорони довкілля Кіпру Костас Кадіс в ефірі державного каналу CyBC, пожежа на острові охопила "величезні масиви лісу". Постраждали також приватні будинки у гірському масиві Троодос.
Президент країни Нікос Анастасіадіс підтвердив:
- Це був "дуже важкий день для Кіпру". Мобілізовані усі сили, щоб боротися з пожежею.
- Та наразі сильний вітер роздуває її та заважає рятувальникам, яким вже почали допомагати й військові.
Через все це влада звернулася по допомогу і до сусідів – з Європейського Союзу та Ізраїля.
- Греція та Ізраїль вже відправили по два пожежні літаки.
- Ще чотири – залучили завдяки запиту через механізм цивільного захисту ЄС.
Пріоритетом у діях влада називає уникнення будь-яких людських жертв. Тим же, хто втратить свої будинки, обіцяють надати житло.
Масштабна лісова пожежа на Кіпрі: фото АР
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