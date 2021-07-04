Огонь охватил леса в горном регионе на востоке Кипра. Пришлось уже эвакуировать не менее 7 сел.

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Масштабный лесной пожар на Кипре: что происходит

Как заявил министр охраны окружающей среды Кипра Костас Кадис в эфире государственного канала CyBC, пожар на острове охватил "огромные массивы леса". Пострадали также частные дома в горном массиве Троодос.

Президент страны Никос Анастасиадис подтвердил:

Это был "очень тяжелый день для Кипра". Мобилизованы все силы, чтобы бороться с пожаром.

Но пока что сильный ветер раздувает его и мешает спасателям, которым уже начали помогать и военные.

Из-за всего этого власть обратилась за помощью и к соседям – из Европейского Союза и Израиля.

Греция и Израиль уже отправили по два пожарных самолета.

Еще четыре – привлекли благодаря запросу через механизм гражданской защиты ЕС.

Приоритетом в действиях власти называют избежание каких-либо человеческих жертв. Тем же, кто потеряет свои дома, обещают предоставить жилье.

Масштабный лесной пожар на Кипре: фото АР