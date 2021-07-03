По предварительным данным, пожар произошел из-за прорыва клапана трубопровода. С огнем боятся минимум три специализированные суда, однако нефть вытекает в воды залива.
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Подводный пожар на нефтяном месторождении в Мексике: что известно
Пожар начался около нефтедобывающей платформы Ku Sierra. Это произошло 2 июля, и якобы из-за разрыва клапана трубопровода на глубине приблизительно в 80 метров.
- Месторождение, где произошел инцидент, расположено у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Мексики Кампече.
- Принадлежит это месторождение компании Pemex – это государственная нефтегазовая корпорация Мексики (Petroleos Mexicanos), которая одновременно является одной из крупнейших в мире.
Местные СМИ в подтверждения факта масштабного пожара публикуют в соцсетях зрелищные видео.
Пока что, как пишет Bloomberg, Pemex не ответил на запросы международных информационных агентств с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако "знакомый с ней анонимный источник" говорит, что пострадавших нет.
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