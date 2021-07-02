Взрыв, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе примерно в 12:00, вызвал пожар.
Читайте также Взрыв и пожар в центре Лондона: количество пострадавших возросло
В Румынии произошел взрыв на заводе
Инцидент произошел на заводе Petromidia, расположенном в 25 километрах к северу от Констанцы у города Нэводари. Взрыв привел к пожару.
Высокий столб дыма заметен с пляжей Мамая и других близлежащих городов. Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв, прежде чем увидели дым.
На место возгорания были направлены 8 пожарных автомобилей, 2 машины скорой помощи и 1 мобильное отделение реанимации. К счастью, пожар уже удалось ликвидировать.
В результате взрыва погиб человек
В результате трагического инцидента погиб человек. Кроме того, еще 5 человек – пострадали, у одного из них 45% тела поражено ожогами.
В то же время министр окружающей среды Танкос Барна сообщил, что взрыв на Petromidia может нанести серьезный ущерб экологии. Местных жителей призывают не выходить на улицу и позакрывать окна в своих квартирах.
Взрыв привел к пожару на румынском заводе: фото и твиттеров PatilSushmit, Libertatea
В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: видео
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Румынии: смотрите карту