Взрыв, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе примерно в 12:00, вызвал пожар.

Читайте также Взрыв и пожар в центре Лондона: количество пострадавших возросло

В Румынии произошел взрыв на заводе

Инцидент произошел на заводе Petromidia, расположенном в 25 километрах к северу от Констанцы у города Нэводари. Взрыв привел к пожару.

Высокий столб дыма заметен с пляжей Мамая и других близлежащих городов. Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв, прежде чем увидели дым.

На место возгорания были направлены 8 пожарных автомобилей, 2 машины скорой помощи и 1 мобильное отделение реанимации. К счастью, пожар уже удалось ликвидировать.

В результате взрыва погиб человек

В результате трагического инцидента погиб человек. Кроме того, еще 5 человек – пострадали, у одного из них 45% тела поражено ожогами.

В то же время министр окружающей среды Танкос Барна сообщил, что взрыв на Petromidia может нанести серьезный ущерб экологии. Местных жителей призывают не выходить на улицу и позакрывать окна в своих квартирах.

Справка. Petromidia – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Румынии. В 2020 году он переработал 4,8 миллиона тонн сырья.

Взрыв привел к пожару на румынском заводе: фото и твиттеров PatilSushmit, Libertatea

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: видео

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Румынии: смотрите карту