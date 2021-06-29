6 людям необходимую помощь врачи оказали сразу на месте происшествия. Такую информацию подтвердили в твиттере Службе скорой помощи Лондона.

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Одного из пострадавших пришлось доставить в больницу. Заметим, что до этого было известно только о 2 человек отравились едким черным дымом.

Что сообщили пожарные

Боролись с пламенем около станции метро Elephant and Castle в Лондоне аж 100 спасателей, к тушению пожара привлекли 15 машин.

Полностью выгорели 3 коммерческие помещения железной дороги. Кроме этого, огонь уничтожил 6 вагонов и телефонную будку.

Перед 16:00 по Лондону пожарные заявили, что пожар "под контролем". После этого они ликвидировали и небольшие возгорания.

Что говорят очевидцы

25-летняя Сара Скарпа живет недалеко от метро в многоквартирном доме. Когда около 14:00 она открыла окно, услышала крики людей и почувствовала едкий запах. По ее словам, сначала дым несколько утих, а после того, как прогремел взрыв, появился снова. Строитель Мартин Бобровский, который работает напротив станции, сказал, что "был очень удивлен, увидев все это, и немного напуганным". Он вспомнил, что чувствовал запах жженого электрического кабеля.