6 людям необхідну допомогу лікарі надали одразу на місці події. Таку інформацію підтвердили у твіттері Службі швидкої допомоги Лондона.

До теми Потужний вибух прогримів у метро Лондона: моторошні фото та відео

Одного з постраждалих довелося доставити у лікарню. Зауважимо, що до цього було відомо лише про 2 людей, які отруїлися їдким чорним димом.

Що повідомили пожежники

Боролися з полум'ям біля станції метро Elephant and Castle у Лондоні аж 100 рятувальників, до гасіння пожежі залучили 15 машин.

Повністю вигоріли 3 комерційні приміщення лондонської залізниці. Крім цього, вогонь знищив 6 вагонів та телефонну будку.

Новина доповнюється...