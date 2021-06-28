У соцмережах повідомляють, що пожежа почалася поруч з колишнім торговим центром. На кадрах, оприлюднених очевидцями, видно величезний стовп чорного диму над британською столицею.

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Пожежа спалахнула близько 14:00 за Лондоном. Місцевих жителів попередили, щоб вони позакривали усі вікна та дверсі. Рух усіх потягів у районі зупинили.

На відео, опублікованому в мережі, спочатку видно густий темний дим, чути звуки сирен. Потім раптово лунає вибух, очевидці кричать: "Бомба, бомба".

Вибух у центрі Лондона: дивіться відео з соцемереж

Пожежа та вибух у метро Лондона / Фото з соцмереж

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