Вибух стався в районі Могбазар. Внаслідок вибуху постраждали 7 прилеглих будівель і 3 автобуси.

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Деталі інциденту

Вибух трапився на першому поверсі триповерхової будівлі, де розташовані салон електроніки, ресторан, точки продажу м'яса і кондитерська.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент близько 19:35 за місцевим часом. На місце події одразу відправили 14 пожежних підрозділів.

Причини вибуху

Серед найімовірніших причин того, що сталося, назвали вибух газу.

Поліція виключила можливість теракту чи інші навмисні дії.

Район Могбазар у столиці Бангладеш: карта