На південному сході Бангладеш сталися сутички між поліцією та робітниками електростанції. Правоохоронці відкрили по мітингувальниках вогонь, у результаті чого загинули щонайменше 5 людей.

У Бангладеш 17 квітня людей вийшли на протест з вимогою підвищити зарплату на вугільній електростанції, яку будують у місті Читтагонг.

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Поліція відкрила вогонь по протестувальниках

За словами глави місцевої поліції Азізула Іслама, приблизно 2 тисячі мітингувальників кидали каміння та цеглу в поліцію. Тому правоохоронці почали у них стріляти.

У результаті загинули 5 протестувальників. Крім того, ще 19 людей отримали поранення, серед них є і представники поліції. Усіх потерпілих госпіталізували.

Що відомо про електростанцію

Вона розташована на відстані 265 кілометрів на південний схід від столиці Дакки.

Є основним джерелом іноземних інвестицій в економіку Бангладеш й одним з низки проєктів, які Китай здійснює на території країни.

в економіку Бангладеш й одним з низки проєктів, які Китай здійснює на території країни. У 2016 році на місці будівництва електростанції сталися сутички між місцевими селянами, які виступали за та проти спорудження об'єкта. Тоді поліція також відкрила вогонь. У результаті загинули 4 людей.

У Читтагонгу силовики обстріляли протестувальників: дивіться карту