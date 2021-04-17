В Бангладеш силовики обстреляли протестующих: по меньшей мере 5 погибших
На юго-востоке Бангладеш произошли столкновения между полицией и рабочими электростанции. Правоохранители открыли по митингующим огонь, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек.
Источник:Al Jazeera
В Бангладеш 17 апреля люди вышли на протест с требованием повысить зарплату на угольной электростанции, которую строят в городе Читтагонг.
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Полиция открыла огонь по протестующим
По словам главы местной полиции Азизула Ислама, примерно 2 тысячи митингующих бросали камни и кирпичи в полицию. Поэтому правоохранители начали в них стрелять.
В результате погибли 5 протестующих. Кроме того, еще 19 человек получили ранения, среди них есть и представители полиции. Всех пострадавших госпитализировали.
Что известно об электростанции
- Она расположена на расстоянии 265 километров к юго-востоку от столицы Дакки.
- Является основным источником иностранных инвестиций в экономику Бангладеш и одним из ряда проектов, которые Китай осуществляет на территории страны.
- В 2016 году на месте строительства электростанции произошли столкновения между местными крестьянами, которые выступали за и против сооружения объекта. Тогда полиция открыла огонь. В результате погибли 4 человека.
В Читтагонге силовики обстреляли протестующих: смотрите карту
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