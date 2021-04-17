На юго-востоке Бангладеш произошли столкновения между полицией и рабочими электростанции. Правоохранители открыли по митингующим огонь, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек.

В Бангладеш 17 апреля люди вышли на протест с требованием повысить зарплату на угольной электростанции, которую строят в городе Читтагонг.

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Полиция открыла огонь по протестующим

По словам главы местной полиции Азизула Ислама, примерно 2 тысячи митингующих бросали камни и кирпичи в полицию. Поэтому правоохранители начали в них стрелять.

В результате погибли 5 протестующих. Кроме того, еще 19 человек получили ранения, среди них есть и представители полиции. Всех пострадавших госпитализировали.

Что известно об электростанции

Она расположена на расстоянии 265 километров к юго-востоку от столицы Дакки .

. Является основным источником иностранных инвестиций в экономику Бангладеш и одним из ряда проектов, которые Китай осуществляет на территории страны.

в экономику Бангладеш и одним из ряда проектов, которые Китай осуществляет на территории страны. В 2016 году на месте строительства электростанции произошли столкновения между местными крестьянами, которые выступали за и против сооружения объекта. Тогда полиция открыла огонь. В результате погибли 4 человека.

В Читтагонге силовики обстреляли протестующих: смотрите карту