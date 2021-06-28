Взрыв произошел в районе Могбазар. В результате взрыва пострадали 7 прилегающих зданий и 3 автобуса.
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детали инцидента
Взрыв произошел на первом этаже трехэтажного здания, где расположены салон электроники, ресторан, точки продажи мяса и кондитерская.
Спасатели получили сообщение об инциденте около 19:35 по местному времени. На место происшествия сразу отправили 14 пожарных подразделений.
причины взрыва
- Среди наиболее вероятных причин случившегося, назвали взрыв газа.
- Полиция исключила возможность теракта или другие умышленные действия.
Район Могбазар в столице Бангладеш: карта