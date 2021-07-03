За попередніми даними, пожежа сталася через прорив клапана трубопроводу. Із вогнем бояться щонайменше три спеціалізовані судна, а проте нафта витікає у води затоки.

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Підводна пожежа на нафтовому родовищі у Мексиці: що відомо

Пожежа почалася біля нафтовидобувної платформи Ku Sierra. Це сталося 2 липня, і начебто через розрив клапана трубопроводу на глибині у приблизно 80 метрів.

Родовище, де стався інцидент, розташоване біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен у південно-східному штаті Мексики Кампече.

Належить це родовище компанії Pemex – це державна нафтогазова корпорація Мексики (Petroleos Mexicanos), яка водночас є однією з найбільших у світі.

Місцеві ЗМІ на підтвердження факту масштабної пожежі публікують у соцмережах видовищні відео.

Наразі, як пише Bloomberg, Pemex не відповів на запити міжнародних інформаційних агентств із проханням прокоментувати ситуацію. Однак "знайоме з нею анонімне джерело" каже, що постраждалих немає.

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