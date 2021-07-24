В течение 23 июля в Сочи шел дождь. З час здесь выпало 52,6 миллиметра осадков, а за сутки – месячная норма. Поэтому улице таких районов, как Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста, превратились в настоящие горные реки.

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О критической ситуации сообщали заранее

Еще накануне российские синоптики предупредили, что на Сочи надвигаются мощные ливни и грозы. На это местные власти отреагировала тем, что закрыли все пляжи, а специалисты обследовали русла рек на предмет засоров. Об этом сообщают РИА Новости.

Но местным и отдыхающим было все равно. Они и в дальнейшем лежали на пляжах и заходили в море.

Как в Сочи игнорировали предупреждения об опасности: смотрите фото и видео

А поволноваться, между прочим, было чего. Ведь на одном из пляжей Сочи ливень разрушил подпорную стену и мостовую.

Разрушительная стихия в Сочи: смотрите видео

Топит все подряд

Сочи ушел под воду поздним вечером пятницы. На опубликованных в сети кадрах видно, как из берегов вышли местные реки.

Последствия разлива рек Хоста, Мацеста, Кудепста и Дагомыс: смотрите видео

Кроме того, дворы многих жилых домов превратились в настоящие бассейны. Затоплены и важные федеральные трассы, в том числе Адлер – Сочи. Здесь автомобили буквально плавают. Поэтому местные власти вынуждены были приостановить движение.

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Как ливень затопил Сочи: смотрите видео

Погас свет

По данным ТАСС , без электричества остались около 6 соседних к Сочи населенных пунктов. Правда, местные энергетики убеждают, что они сознательно поотключали электроподстанции из-за угрозы подтопления.

Темнота после ливня в Сочи: смотрите видео

Жутковатости ситуации добавляет и то, что по городу раздавались сирены. Хотя российское МЧС заверило, что эвакуация населения не нужна.

Сирены в Сочи сообщают о критической ситуации: смотрите видео

Примерно в 1 ночи по Киеву ливень в Сочи прекратился. Сейчас продолжается ликвидация последствий. К работам привлечены 90 спасателей и 27 единиц техники.

Затопленные районы Сочи: смотрите видео

По данным РИА Новости , хотя и несколько районов Сочи затопило, но в центре об этом нет даже намека.

Несмотря на затоплены окрестности, центр в Сочи – сухой: видео