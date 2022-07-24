Напередодні росія заявила Туреччині, що не має жодного стосунку до удару по порту Одеси. Проте нині марія захарова підтвердила, що це саме росія випустила ракети "Калібр" по порту.

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у Росії заявили, що били по військовій інфраструктурі

Як заявила речниця МЗС країни-агресорки, "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту.

Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою,
– написала вона.


Скриншот зі сторінки Захарової

Раніше кремль відхрещувався від скоєного

Удар порту одразу після підписання Стамбульської зернової угоди сильно занепокоїв Міноборони Туреччини. І після атаки росіяни цинічно заявили міністру оборони Туреччини Хулусі Акару, що не причетні до обстрілу одеського порту і детально розглядають інцидент.

Що відомо про обстріл одеського порту

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