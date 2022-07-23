Бо тепер до заяв держави-терориста більше ніхто не буде навіть прислухатися. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні за 23 липня.

Якщо хтось у світі міг говорити, що потрібен якийсь діалог із росією, домовленості… Бачите, що відбувається? Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість таких заяв. Ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обманути,

– сказав очільник України.

Звернення Володимира Зеленського за 23 липня: дивіться відео