Західні країни вже відреагували на цинічне порушення росією своїх зобов'язань. Про те, що сказали у ЄС, Британії та США на ракетний обстріл Одеси читайте далі.

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Це неприпустимо, – посол США в Україні

Надзвичайний посол України в США Бріджит Брінк наголосила, що так дії росії є неприпустимими. москва атакувала Одесу ще до того, як з часу підписання домовленостей щодо експортних поставок пройшла доба.

кремль продовжує використовувати їжу як зброю. росія має бути притягнута до відповідальності,

– наголосила Брінк.

Переконаний у тому, що росія завжди бреше і старший радник Конгресу США Пол Массаро. Політик наголосив, що москва ніколи не дотримуватиметься жодних угод. Єдиний вихід з ситуації – це перемога України. Вже після цього Україну слід буде озброїти до зубів, аби вона могла стримувати агресора.

У ЄС рішуче засудили удар по Одесі

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс теж наголосила на тому, що не минуло й 24 годин, коли росія вже порушила підписану нею ж угоду. А в Євросоюзі рішуче засудили ракетний обстріл порту.

Це ще раз демонструє повне ігнорування росією міжнародного права та зобов’язань,

– написав верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

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Реакція МЗС України на обстріл порту: коротко

Міністерство закордонних справ України зазначило, що такі дії росії – це плювок в обличчя Ердогана та генсека ООН.

У дипвідомстві закликали Туреччину та ООН контролювати виконання росією своїх зобов'язань.

Тим часом генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що виконання зобов'язань росією, Україною, Туреччиною та ООН є обов'язковим.

Дивіться у відео – МЗС про удар росіян по порту: