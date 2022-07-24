Накануне россия заявила Турции, что не имеет никакого отношения к удару по порту Одессы. Однако сейчас мария захарова подтвердила, что именно россия выпустила ракеты "Калибр" по порту.

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В россии заявили, что били по военной инфраструктуре

Как заявила представитель мид страны-агрессора, "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта.

Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу,

– написала она.



Скриншот со страницы Захаровой

Раньше кремль открещивался от содеянного

Удар по порту сразу после подписания Стамбульского зернового соглашения сильно обеспокоил Минобороны Турции. И после атаки россияне цинично заявили министру обороны Турции Хулуси Акару, что не причастны к обстрелу одесского порта и подробно рассматривают инцидент.

Что известно об обстреле одесского порта

Около 11 часов утра 23 июля россия атаковала порт Одессы. Верх цинизма этого обстрела состоит в том, что менее чем за сутки до этого страна-агрессор обеспечила безопасность порта в рамках договоренностей о разблокировании экспорта украинского зерна.

Оккупанты выпустили по объекту сразу четыре ракеты типа "Калибр". Две из этих ракет попали в цель, а еще 2 сбили наши силы ПВО.

По иронии, в этом порту хранится зерно, которое Украина планировала отправить на экспорт в ближайшие несколько дней. К счастью, с зерном все хорошо. И, несмотря на атаку по порту, Украина все равно готовится к экспорту зерна.

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