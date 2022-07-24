Накануне россия заявила Турции, что не имеет никакого отношения к удару по порту Одессы. Однако сейчас мария захарова подтвердила, что именно россия выпустила ракеты "Калибр" по порту.

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В россии заявили, что били по военной инфраструктуре

Как заявила представитель мид страны-агрессора, "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта.

Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу,
– написала она.


Скриншот со страницы Захаровой

Раньше кремль открещивался от содеянного

Удар по порту сразу после подписания Стамбульского зернового соглашения сильно обеспокоил Минобороны Турции. И после атаки россияне цинично заявили министру обороны Турции Хулуси Акару, что не причастны к обстрелу одесского порта и подробно рассматривают инцидент.

Что известно об обстреле одесского порта

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