Понад третина місячної норми опадів випали у Москві всього за годину. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на комплекс міського господарства мерії.

Цікаво У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів

Також сильний дощ випав під Москвою.

Додамо, що найближчим часом "лити" не перестане". Синоптики обіцяють ще кілька дощових днів у російській столиці.

Москву накрив сильний дощ / Фото росЗМІ

До речі, поквитатися погода вирішила з рупором кремля – російською православною церквою. Так, у старовинний храм Іверської ікони Божої Матері вдарила блискавка. Після того з купола церкви пішов дим.

У Москві димить храм, в який вдарила блискавка: відео

Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, 9 липня на Сході України буде спекотно та сухо. Стовпчики термометрів підіймуться до +32...+34 градусів. У центральних, західних, а також в Одеській та Миколаївській областях синоптики обіцяють дощі й грози. Температура повітря на Півдні коливатиметься у межах +28...+30 градусів.

На заході буде свіжіше – +21...+23 градусів, при цьому на Закарпатті температура повітря прогріється до +24...+26 градусів.

У Києві також дощитиме і вдень, і вночі. Північний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +25...+27 градусів, тобто буде тепло, але без задушливої спеки.