Более трети месячной нормы осадков выпали в москве всего за час. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комплекс городского хозяйства мэрии.

Интересно В Карпатах посреди лета температура воздуха упала почти до 0 градусов

Также сильный дождь выпал под москвой.

Добавим, что в ближайшее время "лить" не перестанет. Синоптики обещают еще несколько дождливых дней в российской столице.

москву накрыл сильный дождь / Фото росСМИ

Кстати, поквитаться погода решила с рупором кремля – русской православной церковью. Так, в старинный храм Иверской иконы Божией Матери ударила молния. После этого из купола церкви пошел дым.

В москве дымит храм, в который ударила молния: видео

Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, 9 июля на Востоке будет жарко и сухо. Столбики термометров поднимутся до +32...+34 градусов. В центральных, западных, а также Одесской и Николаевской областях синоптики обещают дожди и грозы. Температура воздуха на Юге будет колебаться в пределах +28…+30 градусов.

На Западе будет свежее – +21...+23 градуса, при этом на Закарпатье температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов.

В Киеве также будет дождь и днем, и ночью. Северный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха будет составлять +25...+27 градусов, то есть будет тепло, но без удушающей жары.