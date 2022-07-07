В то же время, как сообщили специалисты Черногорского горного поисково-спасательного поста, погода на горе ясная.

Важно Жара не планирует отступать, в большинстве регионов – дожди и грозы: прогноз погоды на 7 июля.

Ветер северный и составляет 3 – 4 метра в секунду. Также спасатели поисково-спасательного поста обнародовали фантастическое фото с вершины горы.



Поп Иван Черногорский / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Украина страдала от непогоды

Накануне, 6 июля, Киев накрыло мощное ненастье. Из-за сильных ливней ряд улиц оказались в воде. В Киевавтодоре перед началом проливного дождя сообщали, что ливнестоки в местах возможных подтоплений дополнительно почистили. В преддверии дождя гидрослужбы дополнительно очистили заниженные места.

А вечером 5 июля мощный ливень и гроза накрыли Львов. Кроме того, в городе выпал град. В результате затопило некоторые улицы. В частности, львовяне сообщают о подтоплении на:

Сахарова,

Горбачевского,

Стуса,

Подвальной, что в центре города.

Первый заместитель мэра Андрей Москаленко отметил, по состоянию на 19:08 было подтоплено более 20 крыш. На нескольких улицах не было электроэнергии.

В Украине снова объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС заявили, что 7 июля в отдельных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Речь идет о:

западных,

северных,

большинстве центральных областей,

местами в Одесской и Николаевской областях.

А в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей ожидают град и шквальные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.